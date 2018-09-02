Центральный рынок Таганрога закрывается для прокурорской проверки

Центральный рынок Таганрога 4 сентября собираются закрыть для проверок.

Сообщение об этом появилось на портале Ёрш Таганрог.

Продавцы мясного и молочных павильонов 1 сентября получили уведомление о том, что через три дня рынок закроется для проверок. Это произойдёт по требованию прокуратуры Роспотребнадзора «за нарушения санитарного законодательства при осуществлении торговой деятельности».

Проверка будет продолжаться до 26 сентября.

Внезапное уведомление о закрытие павильонов вызвало возмущение среди сотен продавцов. Предприниматели боятся остаться без работы, ходят слухи, что рынок закроют навсегда.

Отметим, что согласно действующему законодательству только суд может принять решение о судьбе рынка. На нарушителей либо будет наложен штраф и требование устранить замечания, выявленные в ходе проверки, либо работа павильонов будет приостановлена.