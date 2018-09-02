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Центральный рынок Таганрога закрывается для прокурорской проверки
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Центральный рынок Таганрога закрывается для прокурорской проверки 

АиФ Ростов + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Центральный рынок Таганрога 4 сентября собираются закрыть для проверок.
Сообщение об этом появилось на портале Ёрш Таганрог.
Продавцы мясного и молочных павильонов 1 сентября получили уведомление о том, что через три дня рынок закроется для проверок. Это произойдёт по требованию прокуратуры и Роспотребнадзора «за нарушения санитарного законодательства при осуществлении торговой деятельности».
Проверка будет продолжаться до 26 сентября.
Внезапное уведомление о закрытие павильонов вызвало возмущение среди сотен продавцов. Предприниматели боятся остаться без работы, ходят слухи, что рынок закроют навсегда.
Отметим, что согласно действующему законодательству только суд может принять решение о судьбе рынка. На нарушителей либо будет наложен штраф и требование устранить замечания, выявленные в ходе проверки, либо работа павильонов будет приостановлена.
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