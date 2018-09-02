22 года украинской гривны: было страшно, дальше — еще страшнее

Слово «гривна» происходит от «грива». В истории есть немало упоминаний о манере носить золотой гривень, представлявший собой скреплённые проволокой золотые пластинки, обычно круглой формы, нередко использовавшиеся в качестве платёжного средства.

Гривна была известна со времен основания Руси и имела три значения: знак отличия, известный вес и монета.

Докризисная эпоха: в поисках стабильности

Гривну на Украине планировали ввести еще с 1992 года — в Канаде даже напечатали образцы банкнот, а на Луганском патронном заводе отчеканили первые монеты. Но сначала ввели временную валюту — украинский рубль. Он взял на себя экономические удары первых лет независимости страны, включая гиперинфляцию. В 1994 году инфляция на Украине составила 10 256%.

Только относительная стабилизация 1995-1996 годов позволила вернуться к обсуждению введения гривны.

В качестве национальной валюты гривна начала хождение по Украине со 2 сентября 1996 года. На момент ввода в обращение гривны курс НБУ составил 1,76 гривны за доллар. Два года курс держался на отметке 2 гривны за доллар, однако, после кризиса 1998 года опустился до 5,5 гривны за доллар.

В начало 2000-х годов Украина вступала с ростом ВВП и стабильной гривной: в мире кризисов не намечалось, и конъюнктура во всех отраслях была благоприятной, экономика отходила от шока после развала СССР. Ничто не указывало на то, что период стабильности будет недолгим. Президентство Виктора Ющенко , которое началось в 2005 году, привело не только к резкой смене геополитических ориентиров с СНГ на ЕС . Изменилась и политика Национального банка: на смену девальвации гривны пришла ревальвация. С 2005 года официальный курс гривны относительно доллара постепенно повышался, с 5,05 гривны за доллар укрепился до 4,85 в 2008 году.

Но «праздник» закончился быстро: в 2008 году грянул мировой финансово-экономический кризис, при котором богатые беднели быстро, а бедные еще быстрее катились к нищете.

Курс гривны опустился ниже исторического минимума

Гривну отпустили на волю — она провалилась

Вплоть до 2014 года Национальный банк Украины устанавливал для гривны «коридор» валютного курса, и прибегал к различным методам поддержания стабильности национальной денежной единицы. В марте 2014 года глава правления НБУ Степан Кубив подписал документ, согласно которому регулятор отказывался от политики регулирования валютного курса в пользу свободного курсообразования — по результатам валютных торгов межбанка.

Рынок тут же отреагировал на нововведение скачком курса доллара. С 8 гривен за доллар курс вырос сначала до 10, потом — до 11, и уже в августе 2014 года гривна обновила минимумы и курс нацелился на 15 гривен за доллар. Только приближение внеочередных парламентских выборов «пригвоздило» курс к отметке 13 гривен.

Впрочем, стабильный курс Нацбанк поддерживал ровно до объявления итогов народного волеизъявления. Затем все пошло по-прежнему, и на начало 2015 года курс был порядка 15,8 гривны за доллар. А дальше случился обвал гривны: уже 26 февраля курс достиг исторического минимума — более 30 гривен за доллар. В уличных обменниках при этом валюту продавали по 40 и выше.

Но правительству все же удалось остановить гривневое пике: курс вернули к отметкам 24-25 гривен за доллар.

Дальше — ниже

До лета 2018 года курс доллара на Украине держался на уровне 26 гривен. Но примерно с июля нацвалюта начала дешеветь, и уже к сентябрю добралась до 28 гривен за доллар. Во многом причина в том, что в украинском бюджете заложен среднегодовой курс 29,3: крепкая гривна невыгодна украинским властям — нечем будет наполнять бюджет. Так что гривна продолжит дешеветь.

Впрочем, некоторые экономисты считают гривну одной из самых недооцененных валют мира. Они ссылаются на «Индекс Биг-Мака» (Big Mac index), который с 1986 года рассчитывает журнал Economist. Суть индекса — сколько в стране стоит Биг-Мак (сендвич из ресторана быстрого питания «МакДональдс»).

Например, в январе 2016 года в США он стоил 4,93 долларов, а на Украине — 1,54 доллара. Получается, что по этому индексу гривна недооценена почти на 70% — доллар должен был стоить 7,3 гривны (реально стоил около 24).

Недолгой срок «жизни»

Сегодня самые распространенные банкноты в обращении на Украине — номиналы в 200, 100 и 1 грн. Наиболее распространенные монеты — 1, 5, 10 и 25 копеек.

При этом дольше всего, 20-25 лет, «живут» монеты. А из банкнот долгожители — купюры в 500 гривен: служат до 8 лет. Они же самые защищенные. Банкноты в 100 и 200 гривен выдерживают от 5 до 8 лет. А самые слабые купюры — бумажные 1 гривна: протягивают не больше года.