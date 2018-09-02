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Продукты в России начали дорожать
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Продукты в России начали дорожать 

Новости Саратова 30 минут назад
Фото: Новости Саратова
Экономисты отмечают рост цен на еду.
Первыми эти негативные тенденции ощутили на себе рестораторы и аграрии.
Если пока в стране «работает» сезонное удешевление, когда рост цен в магазинах на среднем чеке не очень заметен, но стоимость продуктов в целом повысилась на 5−6%.
Первыми незаметно подорожали мясо, мясопродукты. Кроме болезней животных и роста стоимости кормов повлиял на это подорожавший бензин. Вслед за этим с начала года повысится НДС, который пусть и не напрямую, но опосредованно также скажется на дороговизне продуктов.
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