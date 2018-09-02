Продукты в России начали дорожать

Экономисты отмечают рост цен на еду.

Первыми эти негативные тенденции ощутили на себе рестораторы и аграрии.

Если пока в стране «работает» сезонное удешевление, когда рост цен в магазинах на среднем чеке не очень заметен, но стоимость продуктов в целом повысилась на 5−6%.

Первыми незаметно подорожали мясо, мясопродукты. Кроме болезней животных и роста стоимости кормов повлиял на это подорожавший бензин. Вслед за этим с начала года повысится НДС, который пусть и не напрямую, но опосредованно также скажется на дороговизне продуктов.