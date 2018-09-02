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Ирак откажется от доллара в торговле с Ираном
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Ирак откажется от доллара в торговле с Ираном 

Российская Газета + ещё 4 10 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Власти Ирака больше не будут использовать американский доллар в торговых операциях с Ираном. Такое решение Багдада продиктовано необходимостью обхода жестких экономических санкций США в отношении Исламской Республики. Об этом заявил председатель ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхак.
"Мы отказались от долларовых операций, большинство торговых сделок будут осуществляться в евро, иранских риалах и иракских динарах", — сказал чиновник агентству Mehr.
При этом аль-Исхак отметил, что в отдельных случаях будет предусмотрены системы взаимовыгодного обмена и безналичного расчета.
Он напомнил, что торговый оборот между Ираном и Ираком в среднем составляет 8 млрд долларов США в год.
Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган призвал положить конец доминированию американской валюты в международной торговле и перейти в расчетах на национальные валюты.
Напомним, в начале августа вступил в силу первый пакет санкций США против Ирана. Они охватывают автомобилестроительный сектор ИРИ и куплю-продажу золота, алюминия, стали, графита, угля, а также ряда компьютерных программ для промышленных предприятий. В начале ноября Вашингтон планирует ввести второй пакет антииранских рестрикций, включающих, в том числе, санкции в отношении топливно-энергетического комплекса Исламской Республики.
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