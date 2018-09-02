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Эксперт: Радикальный отказ от доллара в торговых сделках пока невозможен
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Эксперт: Радикальный отказ от доллара в торговых сделках пока невозможен 

Национальная Служба Новостей 56 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ объяснил НСН, почему другим странам, в отличие от Ирака и Ирана, невыгодно переходить на национальную валюту.
Председатель ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхак рассказал в интервью агентству Mehr о том, что Ирак и Иран отказались от американского доллара в двусторонних торговых сделках. В будущем в торговых отношениях страны будут использовать иранский риал, евро и иракский динар.
Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН рассказал о перспективах перехода других стран на торговлю в национальной валюте.
«Торговля между Ираком и Ираном небольшая. Причем главный экспортный товар у этих стран одинаков — это нефть. Поэтому этот небольшой торговый объем они могут легко обслуживать собственными валютами», — рассказал экономист.
Экономист: С ВТО Трамп ждёт повторения сценария соглашения в отеле Plaza Эксперт напомнил, что и в России поднимался вопрос о необходимости перехода в торговле энергоносителями на российские рубли. Однако необходимо учитывать, что торговля энергоносителями обслуживается в конвертируемой валюте, т.е. в долларах в связи с его стабильностью в котировках.
«Теоретически это можно сделать. Однако переходя на национальную менее устойчивую валюту, придется варьировать цены с этим учетом. С учетом уровня торгового оборота это может оказаться не выгодно. Поэтому эти попытки перехода на национальные валюты абсолютно понятны, имеют перспективу и могут развиваться. Однако радикальный переход на торговлю в национальных валютах между странами пока невозможен», — резюмировал эксперт.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности страны к отказу от доллара во внешней торговле. В частности свое заявление он обосновал введением новых санкции США и ухудшением отношений между двумя странами.
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