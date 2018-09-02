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Зона торгово-экономического сотрудничества Замбия-Китай привлекла около 1,9 млрд долларов инвестиций
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Зона торгово-экономического сотрудничества Замбия-Китай привлекла около 1,9 млрд долларов инвестиций 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ — По последним данным, в зону торгово-экономического сотрудничества Замбия-Китай уже входят более 50 компаний, объем привлеченных инвестиций составил около 1,9 млрд долл, суммарный реальный доход от продаж компаний в зоне превысил 14 млрд долл, для местных жителей было создано около 8000 рабочих мест. Зона сотрудничества стала новой моделью китайско-замбийского дружественного взаимодействия.
Об этом сообщил корр. Синьхуа сегодня с прошедшего в Пекине Торгово-промышленного форума Китай-Замбия. На форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве между зоной торгово-экономического сотрудничества Замбия-Китай и восемью компаниями, желающими вступить в зону.
Зона торгово-экономического сотрудничества Замбия-Китай является первой созданной в Африке подобной зоной за пределами Китая и первой многофункциональной экономической зоной в Замбии. —0—
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