Банкнота номиналом сто триллионов долларов оказалась в Приморье

Это уникальная для мировой экономики купюра.

Купюру номиналом сто триллионов зимбабвийских долларов могут выставить на продажу в Приморском крае. Соответствующее объявление появилось в инстаграм-аккаунте monety_25_coin.

«Самая знаменитая из зимбабвийских и самая крупная по номиналу из всех, официально выпущенных, в мире купюра. Нолики считать трудно, поэтому напишу номинал буквами: сто триллионов долларов», — говорится в сообщении.

В России такие банкноты продают по 3500-4000 рублей за штуку, а за рубежом — по цене около 100 долларов США.

Публикация от Монеты и банкноты (@monety_25_coin)

2 Сен 2018 в 4:14 PDT Для справки, доллар Зимбабве — денежная единица государства Зимбабве, существовавшая с 15 апреля 1981 до 30 июня 2009 года; был введён вместо обращавшегося ранее родезийского доллара, обмен денежных знаков производился в отношении 1:1. Один доллар Зимбабве формально равен 100 центам. Центральный банк Российской Федерации не устанавливал курс доллара Зимбабве ни ежедневно, ни ежемесячно.

1 августа 2008 года была проведена деноминация: один «новый» доллар был равен 10 000 000 000 предыдущих («вторых») долларов. («Второй доллар» появился 21 августа 2006 года, когда «первый доллар» был обменен на второй по курсу 1000 к одному).

2 февраля 2009 года и третий доллар был деноминирован, по курсу триллион к одному.

12 апреля 2009 года стало известно о запрете оборота доллара Зимбабве. Вместо него жители страны стали использовать доллары США, фунты стерлингов Соединённого королевства, а также валюты соседних государств, имеющих более стабильную экономику.