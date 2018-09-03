Доллар взлетит до 70 рублей

Доллар может подорожать до 70 рублей уже в течение нынешней недели. Об этом «Российской газете» сообщил глава операций на финансовых рынках банка «Восточный».

По словам Константина Кочергина, на этой неделе доллар будет торговаться в районе 66-70 рублей, а преодолеть отметку в 70 может при стечении ряда негативных обстоятельств, например, нового витка торговой войны США и Китая и понижения агентством Moody's рейтинга Италии.

В свою очередь, в «Альфа-банке» недельный торговый диапазон доллара оценили в 66-70 рублей. Согласно отчету главного экономиста банка Наталии Орловой и его директора по операциям на валютном рынке Александра Красного , на рубль будут давить напряженность на развивающихся рынках, вероятность принятия против России очередных санкций США, а также обострение конфликта в Сирии.