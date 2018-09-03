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СМИ: «Россельхозбанку» необходимо 40 миллиардов рублей на докапитализацию
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СМИ: «Россельхозбанку» необходимо 40 миллиардов рублей на докапитализацию 

Свободные новости 44 минуты назад
Фото: Свободные новости
По оценке Центробанка, на данный момент потребность государственного «Россельхозбанка» в капитале составляет минимум 40 миллиардов рублей. Об этом пишут«Ведомости» со ссылкой на два источника.
Собеседники сообщили изданию, что сейчас в различных ведомствах обсуждают, как и в каких размерах предоставить деньги кредитному учреждению. Так, ЦБ предлагает правительству докапитализировать банк на необходимую сумму до конца года.
Издание отмечает, что в 2018 году «РСХБ» уже увеличил капитал на 15 миллиардов через бессрочные субординированные облигации, еще пять миллиардов поступили из бюджета в виде допэмиссии.
В апреле тогдашний вице-премьер правительства Аркадий Дворкович отмечал, что банк постепенно начинает работать все эффективнее, показывая хоть и минимальную, но все же прибыль. Тем не менее, признавал чиновник, у правительства есть понимание, что «РСХБ» может потребоваться докапитализация.
В мае зампред правления «Россельхозбанка» Кирилл Левин говорил о необходимом дополнительном капитале в 30 миллиардов рублей, из которых треть он рассчитывал получить от государства. «Десять миллиардов не такая большая цифра», — заявлял он.
На прошлой неделе Левин не исключил, что банк вечные субординированные облигации. Федеральные чиновники рассказали «Ведомостям», что государство готово выделить «РСХБ» пять миллиардов.
Получить официальные комментарии в банке, а также в Росимуществе (владеет 100% акций «РСХБ»), ЦБ и минсельхозе РФ «Ведомостям» не удалось.
Газета подчеркивает, что на 1 августа капитал«РСХБ» по российским стандартам бухотчетности достиг 426 миллиардов рублей, несмотря на недавнее ужесточение правил, банк выполняет нормативы капитала с запасом: базового — 9,1% (норматив с января — 8%), основного — 10% (норматив — 9,5%), общего — 13,9% (норматив — 11,5%). При этом на 1 августа у «РСХБ» имеется просроченных кредитов на 248 миллиардов рублей, под которые создано резервов на 143 миллиарда.
По международным стандартам отчетности у банка было на 348 миллиардов рублей кредитов, по которым прогнозируются убытки. Весь кредитный портфель оценивается в 2,2 миллиарда рублей.
Аналитик Карина Артемьева в беседе с «Ведомостями» предположила, что капитал «Россельхозбанку» нужен не для доформирования резервов по старым просроченным кредитам, а для реклассификации новой группы активов.
С ней согласен и эксперт Юрий Беликов. Он отметил, что у банка хорошая отчетность по РСБУ, на которую и смотрит Центробанк. Скорее всего, капитал нужен банку для расширения бизнеса, например на новые программы финансирования, заключил он. Аналитик Александр Проклов в свою очередь добавил, что без господдержки банку придется сдерживать рост активов.
Напомним, в мае СМИ писали, что сына секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Патрушева назначилиминистром сельского хозяйства РФ в рамках «эвакуации» из «Россельхозбанка», которым он руководил восемь лет и который сделал проблемным. Журналисты отмечали, что разрыв кредитного портфеля банка превысил величину его капитала на сумму до триллиона рублей. Сведения о проблемных займах «РСХБ» этой весной были засекречены.
Ситуация для банка ухудшилась с новостями о вероятном его попаданиив очередной пакет антироссийских санкций США.
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