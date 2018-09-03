Директор «ЧелябГЭТ» прокомментировал повышение цены проезда в трамваях

Директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко рассказал о причинах повышения стоимости проезда в челябинских трамваях, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«На самом деле с 1 июня была введена акция и снижена цена проезда до 20 рублей, это связано со снижением пассажиропотока в летний период времени. С 1 сентября проезд в трамвае мы вернули на прежний уровень — 23 рубля, это связано с тем, что у трамвая есть постоянные пассажиры, и снижение стоимости проезда практически никак не повлияло на число пассажиров в трамваях. По троллейбусам мы совместно с Евгением Николаевичем Тефтелевым приняли решение оставить стоимость проезда в 20 рублей, для того чтобы дальше развивать данный вид транспорта. Мы видим, что пассажиру удобно и выгодно ездить на троллейбусе. Мы думаем, что это будет основой развития данного вида транспорта», — отметил Павлюченко.

Руководитель транспортного предприятия также рассказал, что прошедшая акция увечила число пассажиров, расплачивавшихся наличными деньгами, на 20%, что помогло менее болезненно пережить отток пенсионеров, школьников и студентов.

При этом льготный проезд для всех категорий граждан сохраняется, уточнил Павлюченко.

Напомним, что с 1 сентября стоимость проезда изменилась также для обычных пенсионеров Челябинска (не имеющих региональных или федеральных льгот): при оплате проезда по социальной карте стоимость билета выросла с 10 рублей до 11 рублей 50 копеек на всех видах транспорта.