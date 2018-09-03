Курс доллара на Мосбирже вырос до 67,73 рубля

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 67,73 рубля.

Курс евро подрос на 20 копеек и достиг отметки 78,57 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии 0,1% и достиг уровня 2344,15 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,3%, до отметки 1088,88 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.