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«Металлоинвест» привлек у Газпромбанка 18,8 млрд рублей
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«Металлоинвест» привлек у Газпромбанка 18,8 млрд рублей 

ТАСС 6 минут назад
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Металлоинвест" частично рефинансировал кредитный портфель за счет средств, привлеченных по новому кредитному соглашению c Газпромбанком, сообщила компания.
В частности, в рамках соглашения компания привлекла в банке 18,8 млрд руб. сроком на шесть лет. Полученные средства направлены на досрочное погашение кредита Сбербанка, выплата по которому планировалась в первой половине 2019 года.
Компания «Металлоинвест» является ведущим производителем и поставщиком железорудной продукции на глобальном рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды — около 14,2 млрд т. Холдинг объединяет активы АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», АО «Уральская сталь».
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