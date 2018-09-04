ФСБ: доходы ИГИЛ снизились в 10 раз‍ за 4 года

Москва, 4 сентября — «Вести. Экономика». Доходы запрещенной в России международной террористической группировки ИГИЛ за последние 4 года снизились в десять раз, подсчитали в ФСБ

"Если в 2014 г. они составляли около $3 млрд в год, то в настоящее время — это $200-300 млн Такие данные привел, выступая в понедельник на международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом», — заявил глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа , выступая на организованной МИД РФ международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом» в Москве.

"Если сравнивать поступления финансовые, которые были в 2014 г. и оценивались примерно в $3 млрд, то в настоящее время боевикам ИГИЛ удается получить $200-300 млн в год", — отметил представитель ФСБ.

Это связано со значительным снижением поступлений средств от добычи нефти и от налогов, которыми боевики обложили ранее контролируемые ими территории.

В то же время, по словам Сергея Беседы, ФСБ в контексте перемещения части террористов в Афганистан прогнозирует, что некоторые каналы наркотрафика будут взяты террористами под контроль, и это позволит боевикам получать новую выручку.

Офицер ФСБ также рассказал о том, что боевики, в том числе ИГИЛ, активизировали пропаганду и вербовку через социальные сети. «Происходит переориентация на менее затратные проекты, активизировалась работа в соцсетях и усилилась пропаганда через социальные сети, и вербовка боевиков идет тоже через соцсети», — рассказал он (цитаты «РГ»).

Террористов на Ближнем Востоке снабжают оружием ряд стран, используя сомнительные компании или в качестве поддержки «оппозиционных» движений.

"Мы отмечаем, что некоторые страны не заинтересованы в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке и в других горячих точках планеты и оказывают террористическим группировкам, прячущимся под вывеской борцов за свободу, материально-техническую поддержку, — рассказал Беседа (цитата ТАСС ). — И в этих целях используются различные ухищрения, в частности, для сокрытия конечного получателя используется многоходовая схема поставки продукции военного назначения, задействование иностранных компаний, в том числе имеющих сомнительную репутацию".

Серьезной опорой для международной террористической сети остается и транснациональная преступность — криминалитет снабжает боевиков оружием, деньгами, поддельными документами, организует транзитные маршруты между регионами повышенной террористической активности и благополучными странами.

ИГИЛ пытается отмывать деньги и через инвестиции в легальный бизнес.