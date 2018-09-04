Приставы занялись взысканием с Улюкаева 130 млн рублей штрафа

Исполнительный лист о взыскании штрафа в 130 млн рублей с отбывающего срок в колонии экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева поступил приставам, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Управления ФССП по Москве.

"Исполнительный документ о взыскании с Улюкаева А. В. штрафа в размере 130 433 400 рублей, выданный Замоскворецким районным судом г. Москвы, поступил в УФССП России по Москве. 31 августа 2018 года … возбуждено исполнительное производство, — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии, находится в больнице из-за плохого самочувствия.

Отмечается, что за время пребывания в тверской колонии Улюкаев был уже дважды госпитализирован. Правозащитники ранее сообщали, что у него были проблемы с давлением и желудком.