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Приставы занялись взысканием с Улюкаева 130 млн рублей штрафа
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Приставы занялись взысканием с Улюкаева 130 млн рублей штрафа 

Газета.Ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Исполнительный лист о взыскании штрафа в 130 млн рублей с отбывающего срок в колонии экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева поступил приставам, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Управления ФССП по Москве.
"Исполнительный документ о взыскании с Улюкаева А. В. штрафа в размере 130 433 400 рублей, выданный Замоскворецким районным судом г. Москвы, поступил в УФССП России по Москве. 31 августа 2018 года … возбуждено исполнительное производство, — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии, находится в больнице из-за плохого самочувствия.
Отмечается, что за время пребывания в тверской колонии Улюкаев был уже дважды госпитализирован. Правозащитники ранее сообщали, что у него были проблемы с давлением и желудком.
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