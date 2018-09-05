Безнадежный больной: рублю уже не помочь

Рубль не сможет укрепиться в среднесрочной перспективе. Минэкономразвития выпустило прогноз до 2024 года, в котором предполагает снижение среднегодового курса российской валюты до 68 рублей за доллар. В этом году у рубля нет шансов укрепиться. Минфин хотя и ушел с рынка, но собирается потратить на покупку валюты рекордные 427 млрд руб. Аналитики говорят, что рублю поможет только нормализация внешнеполитической обстановки, но надеяться на это не стоит.

Минэкономразвития обновило среднесрочный макроэкономический прогноз. Согласно ему, среднегодовой курс доллара в 2018 году составит 61,7 руб., уже в следующем году он вырастет до 63,9 руб., а в 2024 году опустится до 68 руб.

«Фундаментальные условия функционирования российской экономики в средне— и долгосрочном периоде существенно не изменятся. В связи с этим Минэкономразвития России сохраняет неизменным прогноз курса рубля на 2020–2024 годы. Ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63–64 рубля за доллар во второй половине 2019 г. и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами — торговыми партнерами», — поясняет Минэк.

Прогноз выглядит немного странно на фоне текущего курса в районе 68 рублей за доллар, а также ожидания ведомством Максима Орешкина снижения цен на нефть с текущих почти $70 за баррель до $53,5 в 2024 году.

При этом аналитики прогнозируют, что рубль может еще ослабнуть в текущем году до 70-75 рублей за доллар. Это произойдет из-за усиления антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

На повестке дня введение в ноябре второго раунда санкций в рамках «дела Скрипалей», а также принятие Конгрессом санкционного закона, предусматривающего ограничения на покупку нового российского госдолга и деятельность банков с госучастием.

Текущая ситуация на рынке также не дает поводов для оптимизма. Великобритания в среду, 5 сентября, объявила о том, что подозреваемыми в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери являются два гражданина РФ. Доллар подорожал на 0,3% до 68,3 руб.

Кроме того, российский Минфин объявил об увеличении покупок валюты в рамках бюджетного правила до рекордной суммы в 426,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2018 года по 4 октября 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 21,3 млрд руб., сообщило финансовое ведомство.

ЦБ ранее заявил, что из-за сильной волатильности не будет покупать валюту на рынке для Минфина. По факту это означает перевод средств внутри ЦБ, т.е. представляет собой проводку между счетами, говорит Артем Деев , ведущий аналитик AMarkets.

«Сейчас, когда операции ЦБ на бирже приостановлены, Минфин получает валюту напрямую из текущих фондов ЦБ внутренним взаимозачетом. Упрощенно схема выглядит так: ЦБ получает от Минфина рубли и отдает ведомству валюту из собственных резервов. При этом рубли на рынок не выбрасываются, а совокупные золотовалютные резервы страны не растут. Валюта просто перекладывается из одной корзины в другую», — соглашается Сергей Гайворонский, аналитик «БКС Брокер».

Уход ЦБ с рынка не дал большого эффекта, поэтому ситуация с рублем очень подозрительна, отмечал аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов . После того, как Банк России перестал покупать валюту на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, следовало бы ожидать как минимум прекращения снижения котировок рубля, но этого не произошло, говорит он.

Аналитик предполагает, что, возможно, дело в том, что валюта для формирования резервов Минфина приобретается у каких-либо крупных банков, либо у самого ЦБ, которые все равно покупают ее на рынке. Таким образом, рыночные факторы опять могут иметь слабое влияние на курсообразование российской валюты.

Проблема в том, что на данный момент динамика рубля преимущественно определяется рисками дополнительных санкций против России, подчеркивает Дмитрий Космодемьянский , руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие»

«Вероятности вступления в силу каждого из пакетов различны, однако, общий подход к российским активам как к токсичной (sic!) истории сохраняется и будет сохраняться как минимум до ноября, до промежуточных выборов в обе палаты Конгресса», — считает он.

Вопрос российского вмешательства в выборы, предстоящие и уже прошедшие, стал одним из ключевых в ходе борьбы между республиканцами и демократами в этом электоральном цикле.

Стоит также учесть, что подавляющее большинство валют развивающихся стран сейчас под давлением из-за ужесточения монетарной политики ФРС . За месяц аргентинское песо потеряло около 30% стоимости, южноафриканский ранд — 13%, турецкая лира — 20%, бразильский реал — больше 10%,