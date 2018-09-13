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Tesla позволила клиентам заряжать электрокары бесплатно из-за угрозы урагана «Флоренс»
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Tesla позволила клиентам заряжать электрокары бесплатно из-за угрозы урагана «Флоренс» 

ТАСС + ещё 13 46 минут назад
Фото: Quto.ru
НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Компания Tesla предоставила услугу бесплатной подзарядки для владельцев своих электромобилей в связи с приближением урагана «Флоренс» к побережью США. Об этом производитель электрокаров объявил в четверг в своем Twitter.
"В рамках подготовки к урагану «Флоренс» мы временно разрешаем вашей машине бесплатный доступ к дополнительному объему электроэнергии, а также предоставляем бесплатно [портативные] электрозаряжающие устройства. Мы надеемся, что это вселит в вас спокойствие, нужное, чтобы добраться при необходимости до безопасного места", — уточнила Tesla. Она обещала сохранять льготный режим до середины октября — предполагаемого срока завершения пика сезона ураганов.
Предложение касается электрокаров Model 3 и Model X с емкостью батареи 49, 60 и 70 кВт/ч, которые уже сняты с производства. Подзарядка в критической ситуации позволит им проехать дополнительно до 80,5 км.
Как ранее проинформировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами, бушующий в Атлантическом океане «Флоренс» ослаб до второй из пяти возможных категорий по шкале Саффира — Симпсона. В настоящий момент скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 46,9 м/с. «Флоренс» находится примерно в 270 км к востоку от города Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется в северо-западном направлении со скоростью около 4,5 м/с. Как ожидается, ураган достигнет побережья США уже в ночь на пятницу.
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