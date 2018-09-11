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Клиенты сообщили о масштабном сбое в работе «Бинбанка»
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Клиенты сообщили о масштабном сбое в работе «Бинбанка»
Говорит Москва
+
ещё 11
11 сентября 2018
Комментарии
Фото:
Санкт-Петербург.ру
Кроме того, в мобильном приложении клиентов исчезла вся информация о счетах и балансе. Сайт кредитной организации также недоступен.
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