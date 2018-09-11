Ещё
Клиенты сообщили о масштабном сбое в работе «Бинбанка»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.20
$
68.48
79.93
80.24
Прогноз
17.09 – 24.09
$
68.70
79.50
Индексы и котировки Brent
78.51
+0.18 Золото
1205.64
–0.01 РТС
1090.46
+0.55
Динамика валют
EUR / USD
14.09
1.1719
+0.0116
31.08
1.1603
13.09
09.09
04.09

Клиенты сообщили о масштабном сбое в работе «Бинбанка» 

Говорит Москва + ещё 11 11 сентября 2018
Фото: Санкт-Петербург.ру
Кроме того, в мобильном приложении клиентов исчезла вся информация о счетах и балансе. Сайт кредитной организации также недоступен.
Говорит Москва: последние новости
ЦБ видит факторы для повышения ключевой ставки Рубль укрепился к евро и доллару Bloomberg назвал низкий госдолг России спасением для рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Представлен план по отказу от доллара539
Рынку жилья предрекли обвал цен27
Казахстан получил неожиданное предупреждение от России26
США заявили о праве наказывать другие страны191
США подготовили «жесткие» санкции. Рубль снова упал183
Видео
06:32
Новый мегамост России оказался под угрозой
Экономика Автоспорт
00:28
Пора сдаваться: Украину ждет дефолт
Экономика Статьи
00:43
Трамп придумал новые санкции
Экономика
05:39
Россиянам начали отказывать в валютных картах
Личный счет
04:00
ЕС продлил наказание России
Экономика Компании
00:43
Трамп обвалил рубль
Рынки
00:58
Украина нанесла «удар» по России за потерянный Крым
Компании
00:54
Цена на нефть достигла критической отметки
Рынки
02:01
Костин расстроил россиян с долларами
Личный счет
01:00
ЦБ испугался за будущее рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение