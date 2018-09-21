Меркель пренебрегла приветствием с Терезой Мэй

Как сообщает Daily Express, Мэй улыбнулась и подалась вперед при приближении Меркель, однако немецкий лидер проигнорировала инициативу главы британского правительства и прошла мимо, чтобы поприветствовать президента Литвы Далю Грибаускайте

Как сообщается, накануне редактор отдела политики BBC Ник Вотт рассказал, что Меркель якобы рассчитывает на предстоящие «страдания» Англии, вызванные решением выйти из Евросоюза.