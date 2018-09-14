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Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%
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Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% 

Прайм + ещё 7 2 часа назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Банк России повысил ключевую ставку на 0,25% — до 7,5%, сообщает регулятор.
Сентябрьское заседание ЦБ проходит на фоне повышенной волатильности курса рубля, которая связана с оттоком капитала с российского рынка из-за неопределенности вокруг новых санкций США и шторма в развивающихся экономиках мира.
В 2018 году Банк России уже снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, а с апреля взял паузу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила, что регулятор ожидает завершения перехода к нейтральной политике до конца 2019 года. При этом ЦБ при целевой инфляции в 4% оценивает нейтральную ключевую ставку в 6-7%, то есть, на 2-3 процентных пункта выше таргета.
На прошлой неделе Набиуллина заявила, что регулятор видит значительное число факторов, говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, однако появились факторы в пользу повышения ключевой ставки.
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