Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%

МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Банк России повысил ключевую ставку на 0,25% — до 7,5%, сообщает регулятор.

Сентябрьское заседание ЦБ проходит на фоне повышенной волатильности курса рубля, которая связана с оттоком капитала с российского рынка из-за неопределенности вокруг новых санкций США и шторма в развивающихся экономиках мира.

В 2018 году Банк России уже снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, а с апреля взял паузу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила, что регулятор ожидает завершения перехода к нейтральной политике до конца 2019 года. При этом ЦБ при целевой инфляции в 4% оценивает нейтральную ключевую ставку в 6-7%, то есть, на 2-3 процентных пункта выше таргета.

На прошлой неделе Набиуллина заявила, что регулятор видит значительное число факторов, говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, однако появились факторы в пользу повышения ключевой ставки.