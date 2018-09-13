Минфин США назвал причину введения санкций против российской компании

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил введение санкций против российской компаний Volasys Silver Star в рамках ограничительных мер в отношении КНДР. Об этом сообщает RNS.

Также стало известно, что санкции были введены и против китайской Yanbian Silverstar Network Technology Co.

"Эти действия направлены на то, чтобы прекратить поток незаконной выручки в Северную Корею со стороны сотрудников зарубежных IT-компаний", — сказал Мнучин.

По мнению американского ведомства, China Silver Star в действительности управляется и контролируется гражданами КНДР.

Ранее сообщалось, что США внесли российскую компанию в санкционный список против КНДР.