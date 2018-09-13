США пообещали России очень жесткие санкции из-за Скрипалей

США планируют ввести «очень жесткий» второй пакет санкций против России в связи с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери. Об этом в четверг, 13 апреля, заявила помощник госсекртаря Маниша Сингх, передает Bloomberg

По ее словам, Москва не позволила провести проверку объектов, связанных с химическим оружием, и не предоставила гарантий того, что не будет его использовать снова. Санкции вступят в силу в ноябре и коснутся банков, закупки товаров оборонного назначения, а также оказания финансовой помощи.

Новый пакет санкций США против России вступил в силу 27 августа. Госдеп перестает выдавать лицензии на экспорт в Россию оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Также прекращается любая американская помощь России, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов.

Москва также лишается «любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки» со стороны американского учреждения.