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США пообещали России очень жесткие санкции из-за Скрипалей
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США пообещали России очень жесткие санкции из-за Скрипалей 

Lenta.ru + ещё 22 19 часов назад
Фото: Lenta.ru
США планируют ввести «очень жесткий» второй пакет санкций против России в связи с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери. Об этом в четверг, 13 апреля, заявила помощник госсекртаря Маниша Сингх, передает Bloomberg.
По ее словам, Москва не позволила провести проверку объектов, связанных с химическим оружием, и не предоставила гарантий того, что не будет его использовать снова. Санкции вступят в силу в ноябре и коснутся банков, закупки товаров оборонного назначения, а также оказания финансовой помощи.
Новый пакет санкций США против России вступил в силу 27 августа. Госдеп перестает выдавать лицензии на экспорт в Россию оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Также прекращается любая американская помощь России, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов.
Москва также лишается «любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки» со стороны американского учреждения.
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