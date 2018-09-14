Московский бизнесмен заявил о пропаже из его банковской ячейки более €100 тысяч

МОСКВА, 14 сентября. / ТАСС /. Предприниматель из Москвы сообщил в полицию, что из его банковской ячейки в одном из столичных банков пропало более €100 тыс. Об этом ТАСС сказали в пресс-службе столичного главка МВД в пятницу.

"В одно из отделений полиции по Центральному административному округу Москвы обратился гражданин, представившийся индивидуальным предпринимателем, с заявлением о том, что из принадлежащей ему банковской ячейки в одном из банков исчезла крупная сумма в евро и долларах", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что пропало около €101 тысячи евро и $1 тыс.