Власти Британии хотят усилить борьбу с подозрительными доходами россиян

По его словам, ведомство планирует увеличить использование ордеров на арест капитала неустановленного происхождения, чтобы заморозить такие активы в Великобритании. «Обращаем ли мы внимание на возможные российские цели? Конечно, да. Мы проверяем дорогостоящие российские активы в Великобритании и выясняем, следует ли обращаться в суд и предъявлять основания для получения ордера на арест капитала неустановленного происхождения в их отношении», — сказал Тун.

При этом он добавил, что ведомство обращает внимание на источники капитала у выходцев из других государств, в том числе из стран бывшего СССР, а также Африки и Азии.

В январе в Великобритании вступил в силу закон о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), благодаря которому британские госорганы получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.