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Власти Британии хотят усилить борьбу с подозрительными доходами россиян
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Власти Британии хотят усилить борьбу с подозрительными доходами россиян 

РИА Новости + ещё 2 56 минут назад
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Власти Великобритании намерены усилить борьбу с капиталом подозрительного происхождения россиян и граждан других стран мира, сказал в интервью газете Financial Times руководитель подразделения Национального криминального агентства Британии (National Crime Agency, NCA) по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун.
По его словам, ведомство планирует увеличить использование ордеров на арест капитала неустановленного происхождения, чтобы заморозить такие активы в Великобритании. «Обращаем ли мы внимание на возможные российские цели? Конечно, да. Мы проверяем дорогостоящие российские активы в Великобритании и выясняем, следует ли обращаться в суд и предъявлять основания для получения ордера на арест капитала неустановленного происхождения в их отношении», — сказал Тун.
При этом он добавил, что ведомство обращает внимание на источники капитала у выходцев из других государств, в том числе из стран бывшего СССР, а также Африки и Азии.
В январе в Великобритании вступил в силу закон о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), благодаря которому британские госорганы получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.
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