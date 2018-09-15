Армения предложила заменить доллар единой валютой ЕАЭС

Он отметил, что экономические интеграции и союзы не могут давать полноценный эффект, когда у них нет единой валютной зоны и участникам союза приходится пользоваться «валютой другого союза или другой страны».

Григорян указал на «очевидную актуальность этого процесса», который «будет происходить достаточно активно», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Мир 24».