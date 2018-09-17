СМИ: главу Росавиации заподозрили в махинациях со средствами «Трансаэро»

В уголовном деле бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина , появился новый эпизод. Ранее его обвиняли в растрате и злоупотреблении полномочиями. Следствие сообщает, что подозреваемые, подписали дополнительное соглашение, лишив компанию права на получение не менее 610 млн руб. субсидий за перевозки.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора компании «Трансаэро» Александра Бурдина. Он обвиняется в невыплате зарплат сотрудникам. Кроме того бизнесмен объявлен в международный розыск. Суд постановил заключить Бурдина под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории РФ.

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