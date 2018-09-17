СМИ: главу Росавиации заподозрили в махинациях со средствами «Трансаэро» 

В уголовном деле бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина, появился новый эпизод. Ранее его обвиняли в растрате и злоупотреблении полномочиями. Следствие сообщает, что подозреваемые, подписали дополнительное соглашение, лишив компанию права на получение не менее 610 млн руб. субсидий за перевозки.
Речь идет о перевозках на Дальний Восток. Документ был подписан три года назад главой Росавиации Александром Нерадько и тогдашним руководителем «Трансаэро» Дмитрием Сапрыкиным. Отмечается, что в документе необосновано изменена сумма с 1,095 млрд руб. на 485 млн руб. Следствие планирует проверить законность действий, пишет Коммерсант.
Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора компании «Трансаэро» Александра Бурдина. Он обвиняется в невыплате зарплат сотрудникам. Кроме того бизнесмен объявлен в международный розыск. Суд постановил заключить Бурдина под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории РФ.
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