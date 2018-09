Индийские индексы закрылись на отрицательной территории

Во вторник, 18 сентября, фондовый рынок Индии продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии после того, как США ввели дополнительные 10%-ные тарифы на импорт товаров из Китая на сумму $200 млрд Важной макроэкономической статистики сегодня опубликовано не будет. На момент закрытия торгов индекс Nifty 50 упал на 0,87% до отметки 11 287,90 пункта, а индекс BSE Sensex 30 уменьшился на 0,78% до 37 290,67 пункта. Среди компонентов индекса Nifty 50 в лидерах роста по итогам торгов были котировки акций Hindustan Unilever и Yes Bank, подорожавшие на 3,70% и 1,88% соответственно. Лидерами падения стали SBI и Indiabulls, потерявшие в цене на 4,10% и 3,57% соответственно. Среди компонентов индекса BSE Sensex 30 в лидерах роста по итогам торгов оказались бумаги Hindustan Unilever и Yes Bank, прибавившие 3,86% и 1,65%. Лидерами падения стали акции Tata SBI и Tata Motors, подешевевшие на 4,06% и 3,46% соответственно. Тем временем, на валютном рынке пара USD/INR выросла на 0,27% до 72,735, а EUR/INR увеличилась на 0,27% до 84,984, тогда как доходность десятилетних облигаций достигла 8,116%. Котировки акций кредитора Bank of Baroda упали на 14,2% после сообщений о том, что правительство Индии решило объединить его с Dena Bank и Vijaya Bank, что впоследствии не смогло заинтересовать инвесторов. Под давлением находились бумаги металлургических компаний. Акции Vedanta и Hindalco Industries просели более чем на 1%. Бумаги автопроизводителя Tata Motors просели на 1,8% после новостей о том, что его подразделение Jaguar Land Rover сократит производство автомобилей в Великобритании ввиду Brexit. Акции Hindustan Unilever подскочили на 3,7% после того, как менеджмент компании подтвердил прогнозы по темпам роста финансовых показателей на встрече с аналитиками. С технической точки зрения индекс BSE Sensex 30 формирует коррекционное движение в направлении 37000 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и расположены около зоны перепроданности, поэтому потенциал снижения уже ограничен.

