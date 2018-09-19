Китай уменьшил вложения в госдолг США на $7,7 млрд

Китайские власти приняли решение уменьшить вложения в госдолг США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин.

Согласно информации ведомства, за июль Китай сократил вклады в госдолг на $7,7 млрд, но сохранил за собой лидерство по вложениям. Пекин владеет облигациями Соединенных Штатов, сумма которых оценивается в $1,171 трлн.

Отмечается, что второе место по вложениям в американский госдолг занимает Япония с показателем в $1,0355 трлн., а третье — Ирландия ($300 млрд).

Ранее сообщалось, что Китай примет ответные меры на введение новых пошлин США на импорт китайских товаров.