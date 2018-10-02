Индонезийская рупия обновила минимум с 1998 года

Индонезийская рупия упала ниже 15000 за доллар впервые за 20 лет, поскольку отношение инвесторов к активам развивающихся стран ухудшилось на фоне роста цен на нефть, пишет Bloomberg

Валюта упала почти на 10% в этом году, поскольку рост процентных ставок в США способствовал укреплению доллара, а дефицит текущего счета Индонезии делает экономику подверженной финансовым потрясениям, которые затронули Турцию и Аргентину.

Цены на нефть выросли почти втрое с февраля 2016 года, оказывая давление на страны-импортеры нефти.

"Учитывая рост процентных ставок в США, более высокие цены на нефть, которые могут привести к увеличению торгового дефицита, и укрепление доллара в последние дни, Банку Индонезии было сложно удержать [рупию] от пробоя уровня 15000, — заявил руководитель исследований в Australia & New Zealand Banking Group Ltd. в Сингапуре Хун Го. — Если настроения не улучшатся, есть риск дальнейшего снижения в район 15200".

Рупия ослабла, несмотря на то что Банк Индонезии последовательно проводил интервенции, чтобы ограничить ее снижение. В сентябре центробанк повысил процентные ставки пятый раз с мая.

Валюта упала во вторник до 15025 за доллар, достигнув минимума со времен азиатского финансового кризиса июля 1998 года.

"Индонезия сейчас является нетто-импортером нефти, поэтому повышение цен на нефть и ослабление рупии увеличивают опасения, что инфляция будет ускоряться, — отмечает экономист по развивающимся рынкам Dai-ichi Life Research Institute в Токио Тору Нисихама. — С ростом цен на нефть, нормализацией политики ФРС и дефицитом бюджета и текущего счета Индонезии, негативные спекуляции труднее сдерживать".

Как сообщали "Вести. Экономика", в то время как цены на нефть обновляют все новые максимумы, многие развивающиеся страны страдают от роста нефтяных котировок. Индия, которая является едва ли не крупнейшим импортером нефти, вынуждена была ввести временное ограничение на импорт нефти, а Бразилия и Малайзия ввели субсидии на топливо.