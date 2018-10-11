В США резко упали биржевые индексы

В США по итогам среды зафиксировано снижение основных биржевых индексов на фоне повышения доходности американских гособлигаций. Промышленный индекс Dow Jones упал на 831,83 пункта, что составило 3,15%, на момент завершения сессии он установился на отметке 25 598,74 пункта.

Падению стоимости акций способствовала и торговая война США с Китаем. Индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 94,55 пункта или 3,29%, сейчас он на отметке 2785,68 пункта, о чём свидетельствуют данные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 315,97 пункта или 4,08% — до 7422,05 пункта.

«Это коррекция на рынке, ориентированном на рост. Вероятно, это здоровое явление. Это пройдет, а американская экономика остается сильной», — цитирует заявление представителя Белого дома телеканал CNBC.

Отмечается, что данное снижение стало самым рекордным. Падение Dow Jones стало крупнейшим с февраля, когда снижение составило 1175 пунктов или 4,6%. В последний раз Dow Jones снижался на 4,6% а августе 2011 года. А пятидневное падение S&P 500 стало самым длинным с ноября 2016 года и победы Трампа на выборах.

Также стало известно, что индекс PPI— цены производителей США вырос в сентябре на 0,2% по сравнению с августом и на 2,6% — за год. Без учета продуктов питания и энергоносителей индекс PPI вырос на 0,4% в помесячном и на 2,5% в годовом выражении.

Спад был характерен и для российских компаний в среду, но он не такой масштабный. Индекс Мосбиржи по итогам торгов потерял 1,07%, индекс РТС — 1,39%.

Ранее News.ru сообщал, что российский валютный рынок в августе не прошёл испытание на прочность. Вслед за заявлениями США о двойном расширении санкций — по делу об отравлении Скрипалей и по ограничениям отечественным кредитным организациям в использовании долларовых корсчетов в американских банках — произошёл обвал рубля и падение котировок крупнейших российских компаний.