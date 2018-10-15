Рублю пообещали дедолларизационную сенсацию

Рубль укрепится из-за отказа России от доллара

В ближайшее время рубль может укрепиться благодаря дедолларизации, которая станет «маленькой сенсацией для глобального рынка». Об этом сообщает издание «Вести. Экономика».

Издание отмечает, что на российскую валюту также повлияет рост нефтяных цен. Глава аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских считает, что настроения на фондовых и сырьевых рынках станут позитивнее. На это повлияют риски санкций США в отношении иранской нефти и «провал» с добычей нефти в Штатах из-за остановки части платформ в Мексиканском заливе.

«Вести. Экономика» отмечает, что эксперты скептически относятся к планам по отказу от доллара в международных расчетах, но данные Центробанка демонстрируют некоторые подвижки.

Директор аналитического департамента Golden Hills — КапиталЪ АМ Михаил Крылов заявил, что сейчас эффект от планов по дедолларазации ограничивается только устными интервенциями на рынок.

Главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов отметил, что все игроки на российском рынке и дальше будут ориентироваться на доллар как на стабильную валюту. Операции в рублях могут стать заманчивыми, если контрагентам предложат налоговые льготы. Кроме того, российская валюта должна стать устойчивой к экономическим шокам.

«Вести. Экономика» приводит в пример рублевую долю в торговых операциях с Индией, составившую 20,4 процента. В торговле со странами БРИКС на доллар приходится 82,7 процента, но в 2013 году этот показатель составлял 96,2 процента. В целом долларовая доля в расчетах по экспорту в последние годы уменьшилась почти на 12 процентов, а по импорту — на 4,3 процента.

Ранее о плане по дедолларизации рассказал президент ВТБ Андрей Костин . По его словам, в рамках этого плана Россия начнет ускоренный переход на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.

В Кремле процесс отказа российской экономики от доллара называли сложным и подчеркивали, что он не может быть краткосрочным. В ЦБ поясняли, что дедолларизация (или девалютизация) касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков.