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Названы курсы рубля к доллару и евро на начало ноября
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Названы курсы рубля к доллару и евро на начало ноября 

Российская Газета + ещё 13 16 октября 2018
Фото: РИА Новости
Дмитрий Лемаев, аналитик ГК Forex Club, специально для "Российской газеты:
— Рубль в последнее время выглядит достаточно стабильно, несмотря на волатильность мировых рынков. Как минимум, он смотрится увереннее, чем российский фондовый рынок. В последние дни национальной валюте удалось достаточно спокойно пережить снижение мировых цен на нефть и падение американских рынков, связанных с ростом доходности гособлигаций США.
Поддержку российской валюте по-прежнему оказывает отсутствие покупок валюты на внутреннем рынке Банком России для нужд Минфина. Финансовый регулятор страны отказался от них до конца года, чтобы поддержать курс рубля.
Хороший эффект создают и словесные интервенции представителей ЦБ. В частности, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что снижение ключевой ставки на ближайшем заседании 26 октября маловероятно, поскольку существует много факторов за ее сохранение. И, наоборот, могут появиться факторы в пользу ее повышения.
Стоит ожидать, что в ближайшей перспективе рубль сможет еще немного укрепиться против доллара и евро. Этому будут способствовать стабилизировавшиеся после падения мировые цены на нефть.
Кроме того, на мировых фондовых площадках наметилось улучшение настроений трейдеров. Если сначала они отыгрывали прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) по сокращению темпов роста мирового ВВП, ВВП еврозоны и США, то теперь этот негатив во многом уже "переварен" рынком. Кроме того, МВФ улучшил прогноз по темпам роста российского ВВП, что было оценено как хороший знак для российской валюты.
Цены на нефть в среднесрочной перспективе вряд ли сильно понизятся, так как участники рынка ждут существенного сокращения поставок на мировой рынок нефти из Ирана. Президент США Дональд Трамп ранее говорил о том, что он не успокоится, пока не добьется уменьшения объемом поставок нефти из Ирана до нуля.
По нашим прогнозам, можно ожидать, что до конца месяца рубль по отношению к доллару будет двигаться в диапазоне 65,5-66, а к евро — в коридоре 76-76,5 рубля.
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