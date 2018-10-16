Минфин раскрыл сроки дедолларизации экономики

План по дедолларизации российской экономики может быть утвержден до конца текущего года. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев , передает ТАСС

«Думаю, он будет утвержден поручением премьера или вице-премьера», — сказал он журналистам.

Моисеев также предположил, что документ после утверждения будет опубликован в общем доступе. Ранее он заявлял, что план по дедолларизации находится под грифом «для служебного пользования». Сейчас он пояснил, что пока публикации не было, чтобы «служебные версии не ходили».