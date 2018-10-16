Минфин раскрыл сроки дедолларизации экономики 

План по дедолларизации российской экономики может быть утвержден до конца текущего года. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.
«Думаю, он будет утвержден поручением премьера или вице-премьера», — сказал он журналистам.
Моисеев также предположил, что документ после утверждения будет опубликован в общем доступе. Ранее он заявлял, что план по дедолларизации находится под грифом «для служебного пользования». Сейчас он пояснил, что пока публикации не было, чтобы «служебные версии не ходили».
«Никаких секретных планов по отъему, изъятию там не предусмотрено», — заверил замминистра.