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План борьбы с долларом станет секретным
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Российские власти засекретят план борьбы с долларом 

Ведомости + ещё 22 13 часов назад
Российские власти не будут раскрывать план дедолларизации экономики, который собирается утвердить правительство. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает Reuters.
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Этот план не будет опубликован, у документа будет гриф «Для служебного пользования», пояснил Моисеев. Он также пояснил, что у Минфина, Минэкономразвития и ЦБ возникли разногласия насчет этого плана, но какие именно — Моисеев не рассказал.
«Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены», — пояснил он.
Планом не предусматривается запрет хождение доллара США в России, а он будет включать ряд мер для стимулирования перевода расчетов во внешней торговле с долларов на национальные валюты, поясняли ранее чиновники. Кроме того, план не предусматривает запрет на выдачу валютных кредитов банками.
Правительство готовит проект дедолларизации российской экономики, сообщал The Bell со ссылкой на источники в начале октября. На следующий день после публикации The Bell министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин пояснили, что запрет американской валюты для расчетов и ее хождение в России не обсуждается, а есть план стимулировать бизнес переходить на национальные валюты при расчетах по экспортным сделкам.
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