План борьбы с долларом станет секретным

Российские власти засекретят план борьбы с долларом

Российские власти не будут раскрывать план дедолларизации экономики, который собирается утвердить правительство. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев , передает Reuters

Минэкономразвития и Этот план не будет опубликован, у документа будет гриф «Для служебного пользования», пояснил Моисеев. Он также пояснил, что у Минфина ЦБ возникли разногласия насчет этого плана, но какие именно — Моисеев не рассказал.

«Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены», — пояснил он.

Планом не предусматривается запрет хождение доллара США в России, а он будет включать ряд мер для стимулирования перевода расчетов во внешней торговле с долларов на национальные валюты, поясняли ранее чиновники. Кроме того, план не предусматривает запрет на выдачу валютных кредитов банками.