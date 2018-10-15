В США заявили о цели довести экспорт нефти до нуля

В США заявили о неизменности цели довести экспорт иранской нефти до нуля

США по-прежнему стремятся сократить экспорт иранской нефти до нуля, Вашингтон считает, что сейчас рынок сбалансирован, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук

"Наша задача остается прежней — сократить экспорт нефти из Ирана до нуля как можно быстрее. Мы работаем со странами, которые постепенно снижают импорт иранской нефти, чтобы удостовериться в том, что это случится", — сказал Хук в ходе телефонного брифинга.

"Мы уверены, что энергетический рынок останется стабильным. Сейчас он сбалансирован и хорошо обеспечен. И мы будем оставаться в плотной координации с производителями нефти", — добавил Хук.