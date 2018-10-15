Ещё
В США заявили о цели довести экспорт нефти до нуля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.60
$
65.65
75.76
76.00
Прогноз
22.10 – 29.10
$
65.20
75.60
Индексы и котировки Brent
81.03
–0.07 Золото
1225.32
–0.05 РТС
1159.19
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
17.10
1.1533
+0.0055
03.10
1.1478
16.10
11.10
07.10

В США заявили о неизменности цели довести экспорт иранской нефти до нуля 

РИА Новости + ещё 15 15 октября 2018
Фото: Фото : U.S. State Department
США по-прежнему стремятся сократить экспорт иранской нефти до нуля, Вашингтон считает, что сейчас рынок сбалансирован, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Наша задача остается прежней — сократить экспорт нефти из Ирана до нуля как можно быстрее. Мы работаем со странами, которые постепенно снижают импорт иранской нефти, чтобы удостовериться в том, что это случится", — сказал Хук в ходе телефонного брифинга.
"Мы уверены, что энергетический рынок останется стабильным. Сейчас он сбалансирован и хорошо обеспечен. И мы будем оставаться в плотной координации с производителями нефти", — добавил Хук.
Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.
Последние новости
В Керчи в политехническом колледже сработало взрывное устройство В СЕ отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России Тело этого организма занимает 37 гектаров и весит около 400 тонн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему от россиян скрывают, что будет с долларом522
В Польше объяснили отказ от российского газа341
Россию избавят от доллара361
РФ может построить новый крупный трубопровод1
Санкции США привели к неожиданному эффекту в РФ95
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
03:34
Прорыва не будет: что мешает России
Экономика Статьи
17:23
Минфин раскрыл сроки дедолларизации экономики
Рынки Экономика
04:04
Что дорожает быстрее инфляции
Экономика Статьи
09:50
Силуанов сделал заявление из-за риска скачка цен на бензин
Экономика
01:20
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
Недвижимость
00:41
Россия отчаялась занимать за рубежом
Рынки
00:29
Россия осталась без еще одного туроператора
Компании Путешествия
03:34
Почему от россиян скрывают, что будет с долларом
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение