Минфин назвал справедливый курс доллара

50 рублей — таков справедливый курс доллара, считает Минфин

Курс рубля к концу года может оказаться выше 64 руб. /$, предусмотренных официальным прогнозом, заявил замминистра финансов Владимир Колычев Минэкономразвития делало свой прогноз до решения ЦБ приостановить покупки валюты на рынке, а продление паузы восстанавливает зависимость рубля от нефтяных котировок, объяснил он. «Справедливый курс без покупок — крепче чем 50 руб. /$», — сказал Колычев, оговорившись, что рубль вряд ли подорожает до этого уровня (его цитаты по «Интерфаксу» ).

Изначально ЦБ собирался держать паузу в покупке валюты по бюджетному правилу (на доходы от нефти дороже $40/барр.) до конца сентября, однако 14 сентября он продлил ее до начала 2019 г., одновременно повысив ключевую ставку на 25 б. п. до 7,5%. Свое решение регулятор объяснял необходимостью снизить волатильность на рынке. После этого доллар подешевел на 2,23% до 66,73 руб., нефть марки Urals за это время подорожала на 7,45% до $82,96/барр.

Бюджетное правило уменьшает зависимость экономики от нефти, объясняли российские власти. Операции на валютном рынке снижают «колебания реального курса рубля из-за изменений конъюнктуры сырьевых рынков», пишет ЦБ в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2019–2021 гг.

Покупки ЦБ создавали дополнительный спрос на валюту, хотя их доля в валютных торгах была небольшой, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров . В январе — июле она колебалась от 0,65 до 1,34%. Решение ЦБ не покупать валюту восстанавливает корреляцию рубля с нефтью, писала в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова : рубль укрепился во многом благодаря дорожающей нефти. С этим согласен директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук , пусть корреляция и не такая сильная, как до введения правила. Участники рынка по-прежнему ждут, что ЦБ перенесет отложенные покупки на следующий год, и потому могут откладывать продажу валюты, объясняет он. Действия других игроков могут «нарушать» зависимость рубля от нефтяных котировок, согласен аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин

Когда ЦБ вернется на рынок, зависимость рубля от нефти опять исчезнет, считает главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин . Как пояснял ЦБ, решение о возоб-новлении покупок валюты будет зависеть от обстановки на рынке, отложенные покупки могут быть осуществлены в 2019 г. и позже. ЦБ может как угодно выполнять правило — покупать валюту на рынке, продавать из резервов, хоть пополам из резервов и на рынке, говорит федеральный чиновник. Представитель ЦБ это не комментирует.

ЦБ при первой возможности вернется на рынок, считает Романчук, но решение будет зависеть от санкций США. ЦБ вполне может и подождать, рассуждает Тихомиров: в начале года будет скачок инфляции из-за повышения НДС и индексации тарифов и регулятор может предпочесть не создавать дополнительное давление на рубль и риски для инфляции. Напротив, I квартал — удобное время, поскольку платежный баланс находится в большом плюсе, не согласен Кузьмин.

Минфин и ЦБ заочно спорили, когда регулятор может вернуться на валютный рынок. Это может произойти и до конца года при крепком рубле, говорил министр финансов Антон Силуанов 20 сентября. «Когда мы даем жесткое обещание, мы его выполняем», — опровергла его слова в тот же день первый зампред ЦБ Ксения Юдаева : пауза не будет нарушена, даже если снизится волатильность.

Корреляция нефти и рубля была всегда, подчеркивает ведущий эксперт Центра развития Высшей школы экономики Сергей Пухов , но на курс также влияет отток капитала и в последнее время этот фактор доминировал. Растут опасения инвесторов, что ФРС ужесточит монетарную политику сильнее, чем планировалось, говорит Коровин, а это приводит к оттоку иностранных фондов и удешевлению развивающихся валют.

При ценах нефти выше $80 и паузе ЦБ курс в 50 руб. /$ действительно справедлив, говорит Романчук, но укрепиться сильнее 60 руб. /$ российской валюте не удастся — и это при нейтральном внешнем фоне. По оценке Коровина, доллар в отсутствие внешних шоков должен стоить 64–64,5 руб.