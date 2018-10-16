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Почему от россиян скрывают, что будет с долларом
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Почему от россиян скрывают, что будет с долларом 

Ридус 2 часа назад
Возможные решения об объявлении в России вне закона американского доллара будут держаться в тайне до тех пор, пока правительство не решит поставить граждан перед фактом.
Такой вывод можно сделать из заявления замглавы Минфина Алексея Моисеева.
План, который в ближайшее время должен поступить на утверждение к премьеру Дмитрию Медведеву, останется под грифом ДСП (для служебного пользования), сказал он.
Как ранее сообщал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, план нацелен на то, чтобы стимулировать перевод расчётов во внешней торговле с долларов на национальные валюты.
Все чиновники подчеркивают, что выдавливание доллара из внешнеторговых расчетов будет проводиться исключительно налоговыми и экономическими методами, без какого бы то ни было административного давления на банки и участников хозяйственной деятельности.

Из области тектоники

Вряд ли правительство на самом деле замышляет нечто из ряда вон коварное, считает аналитик «БКС Экспресс» Иван Копейкин.
Уход от расчетов в долларах фактически происходит в российской экономике уже какое-то время. Какие-то субъекты экономики переходят на расчеты в евро, какие-то в юанях. Но я не очень понимаю, как Россия может вообще отказаться от доллара в международных расчетах — ведь для этого надо, чтобы и ее контрагенты хотели это сделать, — сказал он «Ридусу».
Таким образом, если дедолларизация международных расчетов России с другими странами и компаниями и будет происходить, то процесс этот будет тектонически длительным. Для этого надо, чтобы Россия увеличила свою долю в мировой торговле настолько, чтобы ее торговые партнеры сочли выгодным торговать на ее условиях.
Почти весь российский экспорт и импорт осуществляется именно за доллары США, и ни евро, ни тем более юань не могут идти ни в какое сравнение с объемами «долларовой» торговли. Это можно было бы сделать, если бы импортозамещение в России достигло 100%. Но это перспектива из разряда ненаучной фантастики.
По мнению эксперта, все разговоры о дедолларизации носят почти исключительно политическую подоплеку (в мае Владимир Путин призвал «оторвать» российскую экономику от доллара, в июне назвал доллар «проблемой для мира», а также осуждал «монопольное долларовое положение», которое позволяет США «паразитировать» на мировой экономике и «жить не по средствам»).
Доллар, возможно, немного сократит свое присутствие во внешнеторговых операциях России, но пройдет еще не один десяток лет, чтобы он занял хотя бы второе место в расчетах, — предсказывает Копейкин.

Россия в этой гипотезе не нуждается

Отказ от расчетов в долларах, даже чисто гипотетический, приведет только к двум последствиям: уничтожению российской экономики и поддержке экономики американской, соглашается и глава Проекта национального развития Андрей Черепанов.
Если Россия будет требовать от покупателей той же нефти не доллары, а другую валюту, те, скорее всего, согласятся, но по принципу «любой каприз за ваши деньги». Это значит, что все затраты на конвертацию и курсовые риски падут именно на Россию, если уж нам так жжет руки американский доллар, что мы готовы терпеть убытки, лишь бы к нему не прикасаться, — сказал он ранее «Ридусу», комментируя планы по отказу от расчетов в американской валюте.
Россия сильно зависит от экспорта сырья и энергии — а на этих рынках подавляющее большинство предпочитает доллар. И Кремль вряд ли убедит своих западных партнеров вести торговлю в нестабильной российской валюте.
Вряд ли особым успехом будет пользоваться рубль и у восточных партнеров России, в первую очередь Китая и Индии. На днях представители Минфина РФ публично пожаловались на нежелание Китая покупать российские бонды, поскольку в Пекине не уверены в перспективах российской экономики.
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