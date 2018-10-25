Индексы Мосбиржи и РТС снизились по итогам торгов на 0,2-0,4%

Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,21% — до 2331,59 пункта, РТС снизился на 0,39%, до 1120,69 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск опустился на 0,29%, до 65,49 рубля, курс евро — на 0,5%, до 74,45 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,45% — до $76,5 за баррель.