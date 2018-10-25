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Индексы Мосбиржи и РТС снизились
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Индексы Мосбиржи и РТС снизились по итогам торгов на 0,2-0,4% 

ТАСС + ещё 35 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,21% — до 2331,59 пункта, РТС снизился на 0,39%, до 1120,69 пункта, следует из данных торгов.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск опустился на 0,29%, до 65,49 рубля, курс евро — на 0,5%, до 74,45 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,45% — до $76,5 за баррель.
"Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2290-2390 пунктов, а РТС — в коридоре 1100-1130 пунктов. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 64,9-66,1 рубля, евро — в коридоре 73,8-75,2 рубля", — отметил аналитик финансовых рынков Forex Club Иван Марчена.
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