Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,21% — до 2331,59 пункта, РТС снизился на 0,39%, до 1120,69 пункта, следует из данных торгов.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск опустился на 0,29%, до 65,49 рубля, курс евро — на 0,5%, до 74,45 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,45% — до $76,5 за баррель.
"Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2290-2390 пунктов, а РТС — в коридоре 1100-1130 пунктов. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 64,9-66,1 рубля, евро — в коридоре 73,8-75,2 рубля", — отметил аналитик финансовых рынков Forex Club Иван Марчена.