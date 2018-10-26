Ещё
Россиян расстроили новогодним курсом доллара
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.62
$
65.89
74.75
74.94
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.00
74.55
Индексы и котировки Brent
76.22
–0.44 Золото
1237.79
+0.04 РТС
1105.16
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
26.10
1.1377
–0.0183
12.10
1.1560
25.10
21.10
16.10

Доллар может подорожать на 10 рублей к Новому году 

Рамблер + ещё 2 17 минут назад
Доллар может подорожать до 70-75 рублей, заявил «Российской газете» глава управления операций на фондовом рынке РФ инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
По его словам, возвращение курса российской валюты в этот диапазон к Новому году не исключают крупные игроки, а причиной этого является вероятность падения цены на нефть.
При этом Ващенко подчеркнул, что сейчас влияние нефти на рубль минимально, а в пример привел коррекцию ее стоимости на 10%, которая никак не сказалась на курсе российской валюты.
Накануне аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков и аналитик рынков «Ингосстрах-инвестиции» Валентин Журба заявили «Российской газете», что главными угрозами для рубля в настоящее время являются нефтяные котировки, бюджетное правило и санкции.
По их словам, нефть может подешеветь из-за резкого наращивания ее добычи Россией и Саудовской Аравией, подразумеваемое бюджетным правилом возобновление покупок ЦБ и Минфином валюты на свободном рынке неполезно для курса рубля, а введение новых антироссийских санкций станет вполне вероятным, если ноябрьские выборы в США выиграют демократы.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Справедливо ли появление нового налога в России496
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября5
Рублю не помогут: Банк России не тронет ставку41
«Газпром» достанет Украину через ООН85
На рынке США обвал, крупнейшие компании дешевеют
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
01:41
Европарламент приготовил резолюцию по Азовскому морю
Компании
03:45
Токсичная Россия: планы по займам сорваны
Экономика Статьи
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
01:33
Рублю не помогут: Банк России не тронет ставку
Экономика Статьи
01:58
Проезд в час пик собрались сделать дороже
Личный счет Экономика
01:25
Нефтяники отказались сдерживать рост цен на бензин
Экономика Политика
02:26
Путин сделал подарок бизнесу
Компании Экономика
00:53
МВФ добьет Украину: подробности ультиматума
Личный счет В мире
00:49
«Заработные платы растут беспрецедентными темпами»
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение