Россиян расстроили новогодним курсом доллара

Доллар может подорожать на 10 рублей к Новому году

По его словам, возвращение курса российской валюты в этот диапазон к Новому году не исключают крупные игроки, а причиной этого является вероятность падения цены на нефть.

При этом Ващенко подчеркнул, что сейчас влияние нефти на рубль минимально, а в пример привел коррекцию ее стоимости на 10%, которая никак не сказалась на курсе российской валюты.

Накануне аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков и аналитик рынков «Ингосстрах-инвестиции» Валентин Журба заявили «Российской газете», что главными угрозами для рубля в настоящее время являются нефтяные котировки, бюджетное правило и санкции.