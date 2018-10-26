Россиян расстроили новогодним курсом доллара

Доллар может подорожать до 70-75 рублей, заявил «Российской газете» глава управления операций на фондовом рынке РФ инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
По его словам, возвращение курса российской валюты в этот диапазон к Новому году не исключают крупные игроки, а причиной этого является вероятность падения цены на нефть.
При этом Ващенко подчеркнул, что сейчас влияние нефти на рубль минимально, а в пример привел коррекцию ее стоимости на 10%, которая никак не сказалась на курсе российской валюты.
Накануне аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков и аналитик рынков «Ингосстрах-инвестиции» Валентин Журба заявили «Российской газете», что главными угрозами для рубля в настоящее время являются нефтяные котировки, бюджетное правило и санкции.
По их словам, нефть может подешеветь из-за резкого наращивания ее добычи Россией и Саудовской Аравией, подразумеваемое бюджетным правилом возобновление покупок ЦБ и Минфином валюты на свободном рынке неполезно для курса рубля, а введение новых антироссийских санкций станет вполне вероятным, если ноябрьские выборы в США выиграют демократы.