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Слова советника Трампа резко укрепили рубль
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Слова помощника Трампа помогли рублю укрепиться 

Рамблер 3 часа назад
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне заявления помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Белый дом пока не планирует введение новых санкций против России.
На пике падения евро просел до 73,995 рубля, что на 1,115 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов на Московской валютной бирже. Доллар опускался до 64,945 рубля — это на 56,75 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Как отмечает РБК, цитату Джона Болтона, повлиявшую на ход торгов, привело агентство «Интерфакс». Позже агентство Bloomberg также процитировало помощника американского президента, при этом из его цитаты следовало, что он имел в виду только санкции, связанные с использованием химического оружия.
"Заработные платы растут беспрецедентными темпами"
На фоне этой публикации курс доллара и евро стал корректироваться вверх. К 15:50 мск стоимость евро на Московской бирже достигла отметки 74,53 рубля, курс доллара — 65,43 рубля.
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