Слова советника Трампа резко укрепили рубль

Слова помощника Трампа помогли рублю укрепиться

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне заявления помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Белый дом пока не планирует введение новых санкций против России.

На пике падения евро просел до 73,995 рубля, что на 1,115 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов на Московской валютной бирже. Доллар опускался до 64,945 рубля — это на 56,75 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.