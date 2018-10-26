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Германия столкнулась с новой проблемой
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Германия столкнулась с нехваткой нефти 

Lenta.ru 1 час назад
Германия вынуждена распечатать стратегический запас нефти, чтобы обеспечить топливом некоторые федеральные земли, передает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство экономики ФРГ.
Проблемы возникли из-за засушливого лета, которое привело к падению уровня воды в Рейне. Главная река Германии настолько обмелела, что танкеры и нефтеналивные суда не могут пройти при полной загрузке топливом.
Меркель решила поддержать поставки газа из США
Из стратегического запаса будет поставлено 84 тысячи тонн бензина, 180 тысяч тонн автомобильного дизеля и 67 тысяч тонн авиационного керосина. По заявлению властей, о долговременном кризисе речи не идет, топливо из стратегического запаса получат только некоторые регионы.
В стратегическом запасе Германии хранится 24 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов. Благодаря этому в критической ситуации можно в течение 90 дней обеспечивать работу автотранспорта, воздушные перевозки и поставки сырья для химических производств.
Стратегический запас страна начала хранить 40 лет назад. За это время из него только три раза изымали топливо: из-за войны в Ираке, кризиса в Ливии и урагана «Катрина» в США.
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