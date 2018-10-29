Назван курс рубля в ноябре

Рубль постепенно теряет факторы поддержки, на этой неделе российская валюта будет испытывать давление сразу по нескольким направлениям, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Рубль довольно долго игнорировал внешнюю турбулентность и существенное снижение нефтяных цен, что происходило на фоне активной фазы налогового периода, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев . С начала недели рубль должен вернуться в привычную зависимость от конъюнктуры глобального рынка, поведения нефтяных котировок и санкционной риторики Запада, отмечает он.

Главная поддерживающая сила рубля, нефтяные котировки, находится под давлением: запасы нефти в США вновь выросли, Саудовская Аравия намерена наращивать добычу, настроения инвесторов пока не самые позитивные, указывает начальник управления разработки стратегии СМП-банка Анатолий Салтыков. Решение Банка России по ключевой ставке, которое было ожидаемо рынком, не окажет выраженного негативного или позитивного эффекта на курс рубля, добавляет он.

Баланс факторов складывается не в пользу рубля, на этой неделе будет преобладать склонность к его умеренному ослаблению, соглашается главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович . Однако курс российской валюты в течение ближайших двух недель вряд ли испытает масштабный спад — инвесторы будут ждать встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Париже 11 ноября, считает аналитик. "От длинных позиций в рубле участники рынка также, скорее всего, воздержатся, так как вероятность повторения сценария спада отечественных рынков после встречи президентов, которая прошла в Хельсинки, существует и на этот раз", — говорит Покатович.

По его мнению, доллар на этой неделе будет торговаться в диапазоне 65,3-67,7 рубля. По прогнозу Салтыкова, коридор для колебаний на этой неделе — 65,5-67,2 рубля за доллар. Евстифеев считает наиболее вероятным диапазон по доллару в 66-67 рублей.

В целом ноябрь остается самым непредсказуемым для рубля периодом, поскольку фактически еще с августа США анонсировали необходимость принятия дополнительных ограничительных мер к РФ именно в этом месяце, говорит Евстифеев. "Это может и предопределить поведение рубля, который будет сдержанно реагировать на позитивные новости, но легко слабеть после любых негативных новостей по каналу геополитики. Важным также будет и поведение нефтяных котировок после прошедшей глубокой коррекции", — считает аналитик.

По мнению Салтыкова, при усилении риторики по санкциям и их расширении курс рубля в ноябре будет колебаться в пределах 67,5-70 рублей за доллар. При более позитивном внешнем фоне курс будет находиться в границах 65-67 рублей за доллар, полагает он.