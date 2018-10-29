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Рубль снижается к доллару и евро
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Рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
+
ещё 4
3 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов 29 октября российский рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 18 копеек — до 65,90 рубля.
Курс евро увеличился на 13 копеек и составил 75,08 рубля.
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