Биржи Европы растут вслед за США и на внутренней корпоративной отчетности

Основные фондовые биржи Европы в среду демонстрируют уверенную положительную динамику, реагируя на оптимизм на рынках США, а также на данные корпоративной отчетности ряда компаний региона за минувший квартал, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,37% — до 7132,59 пункта, немецкий DAX — на 1,17%, до 11423,76 пункта, французский CAC 40 — на 2,05%, до 5081,03 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы США во вторник прибавили больше 1,5% на фоне внутренней статистики и финансовых отчетов компаний.

Кроме того, в центре внимания инвесторов оказались внутренние корпоративные новости. Так, по итогам третьего квартала чистая прибыль концерна Airbus выросла в 3,1 раза — до 957 миллионов евро, а квартальная выручка увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 15,45 миллиарда евро. Банковская группа Standard Chartered сообщила в свою очередь, что по итогам третьего квартала получила прибыль в размере 752 миллионов долларов, что на 35% выше показателя годичной давности. Акции компаний на этом фоне дорожают на 1% и 5,5% соответственно.

Кроме корпоративных новостей участники торгов отыгрывают и макроэкономические новости региона. В частности, европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре, по предварительной оценке, составила 2,2% против уровня сентября в 2,1%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне сентября в 2,1%. При этом безработица в еврозоне в сентябре ожидаемо сохранилась на уровне августа в 8,1%.