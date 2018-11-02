Обвал на рынке нефти. Цены опустились до минимума с августа

Цены на нефть опустились до минимума с августа. Баррель смеси Brent подешевел до $73, WTI стоит менее $64.

На рынке энергоносителей наблюдается настоящий обвал. Падение началось с самого начала октября, и еще в четверг котировки падали более чем на 2%. Сегодня на фоне всеобщей эйфории по поводу возможного торгового соглашения Китая и США цены на нефть также подрастают, но рост этот пока выглядит скромно.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $74 за баррель 22 августа текущего года. Сложно назвать какую-то конкретную причину, скорее, цены на нефть весь октябрь просто падали вместе с фондовыми рынками.

Вместе с тем, фактор Ирана в последнее время отошел на второй план, об этом практически никто не говорит, и на динамику рынка не влияет.

Стоит лишь отметить, что перед падением в сентябре мы стали свидетелями мощного роста, что является классическим примером поведения рынков перед обвалом. Стоит напомнить, что тогда многие эксперты с уверенностью заявляли, что цены на нефть достигнут отметки в $100 и в этом можно не сомневаться.

На практике все вышло совсем иначе.

На фоне падающих цен на нефть стоит отметить динамику рубля. Российская валюта выглядит очень стабильно и даже не думает слабеть, во всяком случае пока. При этом необходимо отметить, что по-прежнему нет особого спроса на ОФЗ и российские активы в целом, так что в какой-то степени укрепление рубля выглядит странным.

Тем не менее, как мы видим, без покупок валюты со стороны Минфина рубль может выглядеть очень даже стабильно. Можно предположить, если бы власти вообще не покупали валюту, рубль в течение года мог укрепиться и до 50 руб.