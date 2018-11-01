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Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются разнонаправленно
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Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются разнонаправленно 

Прайм 1 ноября 2018
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.36 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,18% — до 6,95 доллара, "Новатэка" — росла на 0,5%, до 170,35 доллара, "Лукойла" — уменьшалась на 0,05%, до 74,66 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,01% — до 4,74 долларов, "Газпром нефти" — на 0,84%, до 29,35 доллара.
Расписки ВТБ прибавляли 0,84% стоимости, достигая 1,27 доллара, бумаги Сбербанка дешевели на 0,15%, до 11,78 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,72%, до 16,48 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" росла на 0,11%, до 16,6 доллара, "Северстали" снижалась — на 0,26%, до 15,47 доллара, НЛМК — росла на 0,25%, до 24,22 доллара.
Стоимость расписок "Магнита" увеличивалась на 0,51% — до 13,41 доллара, "Ленты" — на 1,05%, до 3,62 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 1,39% — до 2,34 доллара.
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