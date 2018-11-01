России понадобилось больше золота

Банк России в третьем квартале текущего года приобрел рекордные для него 92,2 тонны золота. Это следует из опубликованного в четверг, 1 ноября, доклада Всемирного золотого совета (WGC).

Таким образом запасы золота России впервые превысили две тысячи тонн. В настоящее время на долю российского Центробанка приходится более 17 процентов мировых золотовалютных резервов. Стоимость золотого запаса РФ, исходя из цены 1214,8 доллара за тройскую унцию (данные на закрытии торгов в Лондоне 31 октября), оценивается в более чем 78 миллиардов долларов.

Как отмечается в докладе, нетто-покупки золота центральными банками в третьем квартале составили 148,4 тонны. Значительная их доля пришлась на Россию, а также на Казахстан и Турцию.

В августе первый заместитель председателя ЦБ России Дмитрий Тулин заявил, что золото является «стопроцентной гарантией от юридических и политических рисков».

В мае России удалось обойти Китай и занять пятое место в мире по запасам золота. Отмечалось, что по темпам наращивания резервов российский ЦБ лидирует среди центробанков мира.