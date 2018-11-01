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России понадобилось больше золота
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России понадобилось больше золота 

Lenta.ru + ещё 15 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Банк России в третьем квартале текущего года приобрел рекордные для него 92,2 тонны золота. Это следует из опубликованного в четверг, 1 ноября, доклада Всемирного золотого совета (WGC).
Таким образом запасы золота России впервые превысили две тысячи тонн. В настоящее время на долю российского Центробанка приходится более 17 процентов мировых золотовалютных резервов. Стоимость золотого запаса РФ, исходя из цены 1214,8 доллара за тройскую унцию (данные на закрытии торгов в Лондоне 31 октября), оценивается в более чем 78 миллиардов долларов.
Как отмечается в докладе, нетто-покупки золота центральными банками в третьем квартале составили 148,4 тонны. Значительная их доля пришлась на Россию, а также на Казахстан и Турцию.
В августе первый заместитель председателя ЦБ России Дмитрий Тулин заявил, что золото является «стопроцентной гарантией от юридических и политических рисков».
В мае России удалось обойти Китай и занять пятое место в мире по запасам золота. Отмечалось, что по темпам наращивания резервов российский ЦБ лидирует среди центробанков мира.
Увеличение закупок золота наблюдается на фоне падения курса рубля к мировым валютам и избавления России от ценных бумаг казначейства США. Так, в середине июля стало известно, что Россия выбыла из списка 33 стран, являющихся крупнейшими держателями госдолга США, сократив сумму имеющихся в ее распоряжении облигаций до 30 миллиардов долларов. В августе Россия продолжила сокращать свою долю в гособлигациях США, доведя ее до 14 миллиардов долларов.
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