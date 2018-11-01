Цена нефти Brent опустилась ниже $74

Стоимость нефти марки Brent вечером в четверг впервые с 22 августа опустилась ниже $74 за баррель. По данным Интерконтинентальной биржи на 18.30 мск, Brent подешевела на 2% до $73,6 за баррель. Цена нефти марки WTI тоже опустилась на 2% до $64 за баррель.

Нефть дешевеет на новостях о продолжительном росте запасов нефти в США. В среду министерство энергетики страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 3,2 млн баррелей до 426 млн баррелей.

По данным Bloomberg в августе США стали первой страной по добыче нефти, обогнав Россию. Производство нефти в США в августе выросло до рекордных 11,3 млн баррелей в день против 11,2 млн у России.

Центробанк и министр энергетики России Александр Новак ранее спрогнозировали возврат цен на нефть к $50-55 за баррель. По мнению Новака, текущий рост цен на нефть носит конъюнктурный характер, и в долгосрочной перспективе они опустятся до $50 за баррель.

Центробанк прогнозирует постепенное снижение цен на нефть с текущих уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. — до $55.