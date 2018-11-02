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Трамп одним звонком поднял падающие рынки
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Как Дональд Трамп одним звонком поднял падающие рынки 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп решил обрушить на мировые рынки волну оптимизма. Он поручил подготовить варианты торгового соглашения с Китаем, и намерен на саммите G20 достигнуть договоренности с главным торговым партнером.
Рынки отреагировали незамедлительно. Юань резко укрепился к доллару, фьючерсы на индексы взметнулись вверх, австралийский доллар достиг максимума с середины сентября.
Проще говоря, рынок на время забыл про ужесточение финансовых условий, политику центробанков и так далее. Проблема заключается в том, что информацию про торговое соглашение распространило агентство Bloomberg и ссылается на осведомленных источников.
Как мы уже знаем, подобные сообщения далеко не всегда соответствуют истине, если не сказать большего. Ранее на рынок периодически вбрасывалась та или иная информация относительно торговой войны Китая и США, но спустя время оказывалось, что она не имеет никакого отношения к реальности.
Впрочем, в четверг действительно состоялись телефонные переговоры Си и Трампа, и оба назвали их конструктивными. Тем не менее, таких переговоров бывает достаточно много, но не всегда они заканчиваются успехом. Напомним также, что после встречи Владимира Путина и Трампа против России были введены санкции, хотя те переговоры также были названы продуктивными.
Стоит, кстати, отметить, что Трамп — едва ли не единственный, кто хотел бы видеть растущие рынки. Глава ФРС Джером Пауэлл, наоборот, пытается сдуть этот пузырь.
Между тем, самое главное событие для рынков сегодня — публикация отчета по рынку труда США. Впервые с 2009 г. ожидается рост заработных плат более 3%. С высокой долей вероятности можно ожидать мощных движений на рынках.
Что касается истории с торговой войной, то стоит напомнить, что саммит G20, где Трамп встретится с китайским лидером, состоится лишь в конце месяца, а до этого времени произойдет еще масса событий, да и в информационное поле попадет еще и другая информация.
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