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Медведев назвал приемлемые для РФ цены на нефть
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Медведев: цены на нефть достигли приемлемого для России уровня 

ТАСС + ещё 8 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что мировые цены на нефть достигли приемлемого для России уровня. Об этом он сказал на онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.
"В настоящий момент цены [на нефть] выровнялись, и мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы цены были максимально высокими: это грозит остановкой развития экономики, — подчеркнул Медведев. — Нам нужны разумные цены, и сейчас с этим все в порядке".
Говоря о факторах, влияющих на развитие экономики РФ, глава кабмина назвал в их числе западные санкции. Он заметил, что Россия обнаружила в этих мерах и "источник самореализации, источник собственного развития". По словам главы кабмина, в частности, "сельское хозяйство стало развиваться ударными темпами".
Медведев рассказал, что уже обсуждал в понедельник развитие поставок российской сои в Китай.
"За это мы должны поблагодарить тех, кто ввел санкции в отношении нашей страны: если бы они этого не сделали, может быть, мы и дальше бы просто поставляли нефть и газ и не думали о том, чтобы развивать сельское хозяйство", — заключил премьер.
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