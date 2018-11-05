Медведев назвал приемлемые для РФ цены на нефть

Медведев: цены на нефть достигли приемлемого для России уровня

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что мировые цены на нефть достигли приемлемого для России уровня. Об этом он сказал на онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.

"В настоящий момент цены [на нефть] выровнялись, и мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы цены были максимально высокими: это грозит остановкой развития экономики, — подчеркнул Медведев. — Нам нужны разумные цены, и сейчас с этим все в порядке".

Говоря о факторах, влияющих на развитие экономики РФ, глава кабмина назвал в их числе западные санкции. Он заметил, что Россия обнаружила в этих мерах и "источник самореализации, источник собственного развития". По словам главы кабмина, в частности, "сельское хозяйство стало развиваться ударными темпами".

Медведев рассказал, что уже обсуждал в понедельник развитие поставок российской сои в Китай.