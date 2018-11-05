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На санкции США захотели ответить усилением евро
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Минфин Франции призвал ответить на санкции США усилением роли евро 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AFP
Ответом на американские экстерриториальные санкции должны стать меры по усилению позиций евро в международных платежах, заявил в понедельник журналистам министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр.
"Необходимо укреплять роль евро на международной арене. Решения, которые были объявлены Францией, Германией и Великобританией в ответ на экстерриториальные санкции США, являются способом заявить, что мы хотим усилить нашу единую валюту, хотим быть суверенными и свободными", — заявил он журналистам в Брюсселе.
"И в перспективе мы хотим сделать из евро одну из опорных международных валют. Для этого в Европе необходимо больше солидарности и инвестиций", — добавил ле Мэр.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.
ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания распространили в пятницу совместное заявление, в котором подтвердили, что продолжат работу с РФ, Китаем и другими странами над сохранением и поддержанием эффективных финансовых каналов с Ираном, несмотря на санкции США.
Дополнительные санкции США, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук предупредил, что Вашингтон незамедлительно введет санкции против тех, кто попробует использовать механизмы обхода ограничений против Тегерана.
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